Marktoberdorfer wird teures E-Bike gestohlen - dachte er

Ein Marktoberdorfer kommt von einer Reise zurück. Sein Fahrrad lässt er kurz am Bus stehen. Dann ist es verschwunden. Was die Ermittlung der Polizei ergibt.

13.10.2022 | Stand: 14:12 Uhr

Entspannt kehrte der Mann mit dem Bus aus dem Urlaub nach Marktoberdorf zurück. Er hatte ein Radreise unternommen. Doch kurz nachdem er das Rad ausgepackt hatte, war es verschwunden, der Schreck entsprechend groß.

Mann bringt Gepäck zum Auto - dann ist das Fahrrad weg

Der 76-jährige Mann ging zur Dienststelle der Polizei und meldete dort den Diebstahl seines teuren E-Bikes. Er war mit dem Bus von einer organisierten Radreise zurückgekommen, hatte das E-Bike am Parkplatz beim Hallenbad in der Bahnhofstraße ausgeladen und ging nur für zwei Minuten zu seinem Auto, um die Koffer einzuladen. In dieser Zeit sei ihm das Fahrrad gestohlen worden, so der Mann.

Warum die Polizei Marktoberdorf den vermeintlichen Diebstahl schnell geklärt hat

In einem Telefonat beim Busunternehmen am nächsten Tag konnte der vermeintliche Diebstahl schnell aufgeklärt werden. Der sehr aufmerksame Busfahrer bemerkte das unversperrt abgestellte Rad neben seinem Bus und konnte keinen Besitzer mehr sehen. Deshalb lud er es kurzerhand wieder ein, damit es niemand stiehlt. Denn er war der Meinung, es wäre vergessen worden. Der Besitzer konnte sein teures Stück wieder unversehrt beim Busunternehmen in Empfang nehmen. Urlaub gut, alles gut.

