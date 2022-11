Marktoberdorferin fällt Betrug zum Opfer: Täter gibt sich als ihr Sohn aus

Eine 54-jährige Marktoberdorferin ist um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Der Betrüger gab sich als ihr Sohn aus und behauptete, in Not geraten zu sein.

Eine 54-jährige Marktoberdorferin ist am Sonntag einer bekannten Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Sie wurde von einer unbekannten Nummer über einen Messengerdienst angeschrieben. Der Betrüger gab sich nach Angaben der Polizei als ihr Sohn aus und behauptete, eine neue Nummer zu haben. Danach schilderte er eine Notlage, aufgrund derer er dringend Geld brauche. Die 54-Jährige überwies gutgläubig im mittleren vierstelligen Bereich an den vermeintlichen Sohn. Erst als sich der richtige Sohn am Tag darauf meldete, flog der Betrug auf.

Polizei warnt vor Betrug

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und empfiehlt, sich zunächst zu vergewissern, dass die Nachricht wirklich von einer verwandten oder bekannten Person kommt - zum Beispiel durch Bitte um Rückruf. Außerdem ist es sinnvoll die Person, von der die Nachricht angeblich stammt, über ihre gewohnte Nummer zu kontaktieren. Oft lässt sich der Betrug bereits durch diese einfache Maßnahme aufdecken.