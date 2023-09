Marktoberdorferin hilft Geflüchteten: "Man kann die Not der Menschen verstehen"

Tatjana Markert engagiert sich in der Notunterkunft in Marktoberdorf. Sie hilft bei Behördengängen und Arztbesuchen. Sie erzählt, wie die Situation vor Ort ist.

30.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Wer am ehemaligen Marktoberdorfer Impfzentrum in der Nordstraße vorbeifährt, sieht schnell, dass es sich nur um eine vorübergehende Unterkunft handelt. Zwischen den Geländepfosten vor der Halle haben die Geflüchteten provisorisch Wäscheleinen gespannt und Kleidung zum Trocknen aufgehängt. Ein paar Personen stehen bereits früh am Morgen vor der Unterkunft und rauchen. Die Arme verschränkt, den Blick ins Leere gerichtet. Wie geht es ihnen? Diese Frage kann Tatjana Markert beantworten. Die Marktoberdorferin engagiert sich in der Notunterkunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.