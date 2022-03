Die Behindertenbeauftragte Waltraud Joa aus Marktoberdorf erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ministerin Scharf lobt Joa für "herausragende Verdienste".

27.03.2022 | Stand: 14:22 Uhr

Die langjährige und über alle Maßen engagierte Ostallgäuer und Marktoberdorfer Behindertenbeauftragte Waltraud Joa ist für „ihre herausragenden Verdienste für die Anliegen von Menschen mit Behinderung in vielfältigen Funktionen“ mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf überreichte der Marktoberdorferin Joa am Freitag im Sitzungssaal des Ministeriums die hohe Auszeichnung.