Marktplatz in Marktoberdorf: Nicht immer durfte hier gehandelt werden

Vor etwa 560 Jahren hing erstmals am Urbans- wie am Martinstag der Duft von Bratwurst und Branntwein, von Heil- und Gewürzkräutern, von frischem Backwerk der Lebzelter und Küchelbäcker in der Luft. Mit den Düften mag die Oberdorfer ein neues Selbstwertgefühl überkommen haben: Denn sie waren jetzt Bürgerinnen und Bürger einer Marktgemeinde.

Ein fürsorglicher Landesherr, Fürstbischof Peter von Schaumburg, hatte ihnen 1453 bei Kaiser Friedrich III. unter anderem das Recht erwirkt, Wochen- und Jahrmärkte abzuhalten, und das bedeutete für Oberdorf endlich den Anschluss an „Handel und Wandel“, der andernorts bereits seit Langem hoch in Blüte stand.

Märkte brachten Geld für Marktoberdorf

Die Wochenmärkte kamen freilich wegen der fehlenden Anschluss- und Durchgangsstraßen lange nie recht in Gang, aber wenigstens die Jahrmärkte entwickelten sich zu einem rechten Segen. Lange blieben sie doch für Handwerker die einzige Möglichkeit, ihre Produkte zu verkaufen, und für die Bevölkerung, ihren Bedarf an Waren zu decken. Außerdem und vor allem brachten sie Geld in den Marktsäckel durch die Einnahmen aus Zoll und Standgeld, aus Umsatzsteuer, Hebergeld (Lagergebühr) und Messergeld (Mess- und Wiegegebühr).

Schon wegen dieser Gebühren kämpften Oberdorfs Marktrichter über die Jahrhunderte hinweg immer wieder um das Marktrecht und seine Bestätigung durch den jeweils regierenden Kaiser. Da war es ein rechtes Unglück, als eine solche Bestätigung im Dreißigjährigen Krieg verloren ging. Der Marktrichter hatte sie säuberlich in ein Fässchen gesteckt und im Turm der Frauenkapelle verborgen, plündernde Soldaten aber hatten das Fässchen gefunden und herabgeworfen. Mit den splitternden Fassdauben war auch das kaiserliche Siegel zerbrochen, und so war das Dokument wertlos.

Kaiserlicher Gnadenbrief ist auch heute noch im Rathaus zu finden

Im Jahre 1667 verhalf Kaiser Leopold I. den Oberdorfern zur erneuten Bestätigung ihres Marktrechts, und allmählich belebten sich nach dem großen Krieg die Märkte wieder. Der kaiserliche „Gnadenbrief“ wird im Marktoberdorfer Rathaus heute noch gut verwahrt – und gewiss nicht in einem Fässchen.

In guten Zeiten tummelten sich nun wieder Händler, Handwerker und Zunftgenossen, Marktschreier und Wunderheiler, Gaukler und Spieler auf dem Markt, und die Lager füllten sich. Wo früher die Stadtapotheke stand, gab es ein „Tuchhaus“. Gegenüber stand das „Kornhaus“ für die „Schranne“, also den Getreidemarkt. Hier hatten auch die Rotgerber ihren Platz, und die Weißgerber waren im „Tanzhaus“ untergebracht. Als Besonderheit des Jahres 1656 ist vermerkt, dass Lindenberger Fieranten Hüte aus Stroh als neueste Erfindung auf dem Oberdorfer Markt feilboten.

Auch die Armen profitierten von den Märkten

Mit dem Krämermarkt war stets auch ein Viehmarkt verbunden. Ihm verdankt übrigens Oberdorf sein erstes Straßenpflaster, ein Stück Granitpflaster von der Rauhkreuzung bis zum Marktplatz, das allerdings wohl erst im 19. Jahrhundert verlegt wurde, als die Anwohner schon ein gewisses Stimmrecht gegenüber der Obrigkeit besaßen und sich über eine zertrampelte Straße beschweren konnten. Selbst für die ärmsten Leute von Oberdorf und Umgebung mag der Jahrmarkt seinen Reiz gehabt haben. Die appetitlichen Düfte gab’s umsonst, und am Vorabend des Martinimarktes gab es für sie auch das „Stadelbrot“. Wenn die große Glocke vom Kirchturm das Zeichen läutete, versammelten sich die Armen am Pfarrstadel und nahmen vom Kirchenpfleger eine Brotspende in Empfang. Vielleicht spendierte ihnen eine barmherzige Seele auch ein Gläschen Wein.

Eine weitere Besonderheit war: Alle Oberdorfer durften ja an den Markttagen Wein ausschenken. Jedoch mussten sie von jedem „Beurer Eimer“ , der 84 Liter umfasste, einen Liter als „Umsatzsteuer“ entrichten.