Marktrat Obergünzburg tagt ab sofort digital

Der Marktrat tagt in hybrider Form. So sollen potenzielle Quarantänefälle vermieden werden. Es gibt aber Ausnahmen für Sitzungsbesucher.

01.05.2021 | Stand: 17:30 Uhr

In einer außerordentlich einberufenen Marktgemeinderatssitzung im Innenhof des Museumsareals wurde festgelegt, dass die turnusgemäßen Sitzungen des Marktrats inklusive der Sitzungen des Bauausschusses im Digitalformat durchgeführt werden. Dies gilt vorerst für Mai und Juni.

Mögliche Quarantänepflicht nach Präsenzsitzungen

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) seine Richtlinien zur Risikobewertung insbesondere bei der Ermittlung sogenannter enger Kontaktpersonen verschärft hat, besteht für alle Mitglieder des Marktgemeinderates Obergünzburg trotz Infektionsschutzmaßnahmen die Gefahr, dass im Falle von Präsenzsitzungen eine mögliche Quarantänepflicht auf sämtliche Sitzungsteilnehmer ausgedehnt werden könnte. Aus diesem Grund hat das Gremium seine Geschäftsordnung geändert. Damit ist ab sofort die Abhaltung von und auch die Teilnahme an Sitzungen durch sogenannte Ton-Bild-Übertragungen mit Stimmberechtigung möglich.

Mitglieder des Marktgemeinderats stimmen digital ab

Bürgermeister Lars Leveringhaus wird die Sitzung als Präsenzsitzung im Sitzungssaal des Pflegerschlosses abhalten und leiten. Unterstützt wird er dabei durch Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Sämtliche Mitglieder des Marktgemeinderates schalten sich digital zu, nehmen auf diese Weise an der Sitzung teil und können auch mit abstimmen.

Presse und Besucher mit Anmeldung im Sitzungssaal erlaubt

„Eine Herausforderung wird sein, dass sich nach den gesetzlichen Vorgaben der Vorsitzende und die Marktgemeinderatsmitglieder ständig optisch und akustisch wahrnehmen müssen“, sagt Bürgermeister Leveringhaus. Diese Regelungen gelten auch für die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit. Vertreter der Presse und Besucher in begrenzter Zahl können nach vorheriger telefonischer Anmeldung, einer Freitestung und Einhaltung der Infektionsschutzvorgaben im Sitzungssaal an der Sitzung teilnehmen. Für die Mitglieder des Marktgemeinderates steht allerdings auch fest, dass einer vollständigen Präsenzveranstaltung immer der Vorzug zu geben ist. Deshalb gelten die nun beschlossenen Regelungen ausschließlich für Mai und Juni. Ob auch darüber hinaus die Möglichkeit eingeräumt wird, Sitzungen in diesem hybriden Format abzuhalten, ist ausdrücklich offengeblieben.

