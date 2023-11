Feuerwehrhaus-Neubau oder nicht? Diskussion spaltet in Obergünzburg die Gemüter

In Obergünzburg wird der Neubau des Feuerwehrhauses in Willofs diskutiert. Als Räte sich dagegen aussprechen, findet der Vize-Kommandant deutliche Worte.

10.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Aus fachlicher Sicht ist die Sache klar: Das Feuerwehrgerätehaus in Willofs, dessen jüngste Teile aus den 60er-Jahren stammen, entspricht nicht den aktuellen Vorschriften, die für die Sicherheit der Feuerwehrleute sorgen sollen. Dadurch entstehen zum einen Haftungsrisiken für die Gemeinde, zum anderen entfallen dadurch Fördermittel, die an die Einhaltung dieser Vorschriften geknüpft sind. Schon 2018 wurde eine Machbarkeitsstudie vorgelegt, die zunächst auf die Ertüchtigung des bestehenden Gebäudes abzielte. Der damals beauftragte Architekt sprang dann aber ab, weswegen die Marktgemeinde Marion Bartl mit den weiteren Arbeiten betraute. Nach langen Überlegungen, so Bürgermeister Lars Leveringhaus, sei klar geworden: „Wir kommen – gerade unter Kostengesichtspunkten – nur zu einer zufriedenstellenden Lösung, wenn wir abreißen und neu bauen.“ Der Neubau kommt nach derzeitigem Stand zwar um 500.000 Euro teurer als ein Umbau, dafür würde der Umbau aber nicht die Einhaltung aller Vorschriften ermöglichen, weswegen die Fördermittel, etwa für den benötigten Mannschaftstransportwagen, nicht fließen würden.

