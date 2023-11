Woher kommt der Martiniritt?

Heuer findet der Martiniritt in Obergünzburg am 12. November statt. An seiner Premiere vor 94 Jahren beteiligten sich 220 Pferde. Ein Blick auf die Geschichte.

08.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Martinus von Tours war der Begründer des abendländischen Mönchtums und in der Tradition der katholischen Kirche ist er einer der bekanntesten Heiligen. Er war im vierten Jahrhundert ursprünglich Soldat einer römischen Eliteeinheit. Hoch zu Ross, begegnete er seinerzeit einem frierenden Bettler am Stadtrand und hatte Mitleid mit ihm. Mit seinem Schwert teilte er seinen Mantel und gab den einen Teil dem Bettler.

Der Ritt beginnt am Sonntag, 12. November, um 13.45 Uhr

Auf diese Tradition gehen auch die Martiniritte zurück. In Obergünzburg beginnt der Ritt am Sonntag, 12. November, um 13.45 Uhr und geht über den Oberen- und Alten Markt. Die Benediktion der Reiter und Pferde findet auf dem südlichen Kirchplatz statt. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen im Verkündhaus. Am Vormittag findet ein Festgottesdienst statt, den Chor und Orchester gestalten.

Die Pfarrkirche Obergünzburg ist dem Heiligen Martin geweiht. Eindrucksvoll ist die Szene im linken Bild des dreiteiligen Hochaltarbildes von Johannes Kaspar, während im rechten Bild Jesus dem schlafenden Soldaten im Traum mit den Worten erscheint „Was du dem Geringsten tust, hast du mir getan“. 1929 wurden die im Altarbild dargestellten Martinslegenden in ein reales Geschehen umgewandelt: Benefiziat Dr. Bartholomäus Eberl gründete mit einigen Bauern aus Immenthal zu Ehren des Heiligen einen Pferdeumritt, der sogenannte Martiniritt war geboren.

Der damalige Wirt vom "Engel" stiftete die Martinus-Standarte

Der seinerzeitige „Engel“ Gastwirt Ludwig Schmid, bei dem die auswärtigen Bauern das ganze Jahr zum Kirchgang die Pferde ausspannten und einstellten, stiftete die Martinus-Standarte, die auch nach 94 Jahren noch hoch zu Ross mitgeführt wird.

Damals wurde in Immenthal Aufstellung genommen. Schon beim ersten Umritt zogen über 220 Bauern und Pferdebesitzer auf dem Rücken ihrer Ackergäule, meist Kaltblüter, übers Eschenloh und die Wiesmühle in den Ort. In früheren Jahren nahm auch die hohe Geistlichkeit, sogar aus den Nachbarpfarreien hoch zu Ross am Martiniritt teil.

In den 30er Jahren mussten die Bauern ihre Pferde an das Militär abgeben

Die Tradition des Patroziniumfestes und des Martinirittes hielt sich bis in die späten 1930er Jahre. Dann mussten die Bauern ihre Pferde an das Militär zur Kavallerie abgeben. Das kirchliche Geschehen konnte sich während des Naziregimes nur noch eingeschränkt entfalten und ein Martiniritt wie auch andere kirchliche Prozessionen waren nicht mehr möglich.

Wie im Obergünzburger Tagblatt und in der Tageszeitung „Der Allgäuer“ von 1953 zu lesen und vom Arbeitskreis Heimatkunde entdeckt, hat nach dem Zweiten Weltkrieg Kaplan Karl Walk zu Pferd mit Werberitten die Bauern zum Neubeginn des Martinirittes eingeladen. Auch wenn die Ackergäule verdrängt und durch die Entstehung der Reitvereine und Haltung von Warmblutpferden für Sportzwecke einen neuen Auftrieb vermuten ließ, konnten 1953 beim Martiniritt 153 Pferde und Ponys gezählt wurden.

