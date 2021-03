Pfanzelt ist mit 150 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber im kleinen Rettenbach. Warum die Forsttechnik-Firma erweitern will, und was der Gemeinderat dazu sagt.

Der größte Arbeitgeber in Rettenbach am Auerberg, die Maschinenbaufirma Pfanzelt, braucht mehr Platz. Daher beschloss der Gemeinderat in Rettenbach (Ostallgäu), den entsprechenden Bebauungsplan Nummer 7 zum vierten Mal zu ändern und zu erweitern.