Maschinenfabrik Niehoff investiert in Leuterschach fünf Millionen Euro

Eine Großinvestition steht bei der Firma Niehoff in Leuterschach an. Um 1500 Quadratmeter soll die Produktionsfläche wachsen. Grund ist der Auftragsboom.

17.01.2023 | Stand: 16:22 Uhr

„Derzeit sind die Auftragsbücher so voll wie noch nie.“ Damit begründet die Maschinenfabrik Niehoff aus Schwabach bei Nürnberg ihre nächste Betriebserweiterung in Leuterschach. Wie kurz berichtet, will Niehoff dort die Kapazitäten in den Bereichen Lager, Montage und Prüffeld ausweiten. Zudem soll die Zufahrtssituation für Autos und Lastwagen neu organisiert werden. Bei einer Feier in der Firmenzentrale in Schwabach konkretisierte Geschäftsführer Bernd Lohmüller nun diese Pläne.

Um das zukünftig höhere Volumen an Schaltanlagen im Werk Leuterschach produzieren zu können, soll die Produktionsfläche um weitere 1500 Quadratmeter wachsen. „Die Firmenleitung mit Aufsichtsrat und Gesellschaftern hat dafür fünf Millionen Euro freigegeben“, sagte Lohmüller. Für den Standort und seine aktuell 63 Mitarbeiter sei das „eine äußerst erfreuliche Nachricht“, betonten er sowie der Leuterschacher Werkleiter Armin Zeiler. (Lesen Sie auch: Die globale Lieferkrise wirft ihren Schatten auf Ostallgäuer Industriebetriebe wie Niehoff.)

Die Maschinenfabrik Niehoff macht im Jahr 191 Millionen Euro Umsatz

Erst 2018/19 hatte das Unternehmen, das weltweit um die 850 Mitarbeiter beschäftigt und zuletzt 191 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht hat, seine Produktion in der Schwendener Straße in Leuterschach um 1000 auf derzeit 2800 Quadratmeter Fläche erweitert und dafür fast zwei Millionen Euro in die Hand genommen.

Das Geschäft der Maschinenfabrik sind Produktionsmaschinen für Drähte, Litzen, Geflechte und Kabel. In Leuterschach werden tonnenschwere Schaltschränke verschiedener Maße bestückt und zwar mehr als 1000 Stück im Jahr. Schütze, Sicherungen, Relais, Steuerungen oder Frequenzumrichter werden darin verdrahtet.

Mit einer Stärke von 1200 Ampere fließt der Strom durch so einen Schaltschrank der Firma Niehoff, wenn er bestückt und verdrahtet ist. Bild: Heiko Wolf

Der hohe Auftragsstand wird nach Prognosen der Geschäftsleitung „aufgrund der aktuellen Megatrends“ wie Elektromobilität, Digitalisierung, Energieerzeugung und Verteilung anhalten. Bernd Lohmüller sagt, er gehe davon aus, dass der Boom für Niehoff auf längere Zeit nicht abreißt: „Ein weiterer Anstieg des Bedarfs an Kupfer- und Aluminiumleitungen ist für mindestens die nächsten fünf Jahre vorprogrammiert.“ Um die Lieferzeit noch akzeptabel zu halten, stelle dieser Boom die Firma vor große Herausforderungen.

"Unsere gute Marktposition ist kein Zufall - sondern wurde über Jahrzehnte durch die Mitabeiter etabliert"

Dabei sei der Maschinenbauer aber für die Zukunft gerüstet, unterstrich Lohmüller mit Blick aufs Personal: „Unsere gute Marktpositionierung ist kein Zufall, sondern wurde über Jahrzehnte durch die Niehoff-Mitarbeiter etabliert – insbesondere durch langjährige Mitarbeiter die schon seit 10, 25 oder 40 Jahren im Unternehmen sind“.

Einige dieser langjährigen Mitarbeiter – davon acht aus Leuterschach – ehrten Lohmüller und die beiden anderen Niehoff-Geschäftsführer nun bei der Firmenfeier im stilvoll dekorierten Betriebsrestaurant jeweils mit persönlichen Worten und Geschenken. Danach wurde ihnen ein besonderes Menü serviert. Für 40 Jahre Betriebstreue wurden Georg Fritsch und Andreas Gossler ausgezeichnet, für 25 Jahre Maria Heim, Sylvia Riegger, Angela Fichtl, Timo Borchert und Rainer Ehrhard sowie, für zehn Jahre, Christoph Küster.

Bei einer Mitarbeiterehrung: (v. links) Werksleiter Armin Zeiler, Personalleiter Gregorio Robertazzi, Geschäftsführer Bernd Lohmüller, Fertigungsleiter Thoma Linder, Christoph Küster, Timo Borchert, Rainer Ehrhard, Betriebsrat Körfer und die Geschäftsführer Ralf Kappertz und Elena Graf. Bild: Niehoff

Seit 1961 produziert der Schwabacher Maschinenbauer Niehoff auch in Leuterschach, seit 1989 in der Schwendener Straße.