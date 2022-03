Die Menschen in und um Marktoberdorf sammeln Spenden für die Menschen in den Kriegsgebieten. Es ist nicht die einzige Aktion, die auf die Beine gestellt wird.

02.03.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Etwa in Thalhofen, wo die Anwohner der Siedlung Böhmerwaldstraße eher zufällig von den großen Lkw-Hilfstransporten erfahren haben, die am Fußballplatz des TSV Pfronten beladen wurden und von dort in Richtung Osten gehen. Organisiert hatte die Aktion in Pfronten Alina Lyschak, die gebürtig aus der Ukraine kommt und dort viele Verwandte hat.