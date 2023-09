"Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen": Aus für Medizinisches Versorgungszentrum in Marktoberdorf

Medizinisches Versorgungszentrum Marktoberdorf schließt ab dem 30. September. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wohin sich Patienten ab sofort wenden können.

Für Marktoberdorfer Patientinnen und Patienten ist es ein herber Verlust. Zum 30. September schließt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in der Georg-Fischer-Straße in Marktoberdorf seine Türen. Nach der Schließung des Krankenhauses vor einigen Jahren verliert die Stadt damit eine weitere medizinische Einrichtung vor Ort. Das Gesundheitszentrum hat Patientinnen und Patienten in den Fachrichtungen Radiologie, Innere Medizin und Allgemeinmedizin versorgt. Die Entscheidung ist den Verantwortlichen laut MVZ-Geschäftsführer Jürgen Krauß nicht leichtgefallen. Er nennt für die Schließung mehrere Gründe.

Es fehlen besonders spezialisierte Fachärzte

"Die sehr angespannte Situation im Gesundheitssektor machen diesen Schritt unumgänglich", sagt der Geschäftsführer. Besonders fehlen laut Krauß spezialisierten Fachärzte. Trotz einer über zwei Jahre andauernden Suche nach Personal habe sich die Situation im Medizinischen Versorgungszentrum nicht verbessert.

Zudem ist laut Krauß eine "wirtschaftlich sinnvolle Weiterführung des MVZ" nicht mehr möglich. Die finanziellen Rahmenbedingungen seit der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Energiekosten sowie der Inflation hätten die Lage für das Gesundheitszentrum drastisch verändert. Nach "intensiven Überlegungen" ist laut Krauß die Entscheidung gefallen, den Betrieb des Gesundheitszentrums mit seinen acht Mitarbeitenden einzustellen. "Allen Mitarbeitenden wurde eine Weiterbeschäftigung in den Einrichtungen der St. Vinzenz Gruppe in Pfronten angeboten", sagt der Geschäftsführer. Die Mehrheit habe dieses Angebot angenommen. Einige seien bei neuen Arbeitgebern im Gesundheitswesen untergekommen.

St. Vinzenz Klinik Pfronten übernahm 2015 die Marktoberdorfer Arzt-Praxis

Die St. Vinzenz Klinik Pfronten übernahm im Jahr 2015 die zuvor selbstständige Praxis von den Brüdern Dr. Thomas und Dr. Wolfgang Hilscher in Marktoberdorf. Das MVZ gehört damit zur St. Vinzenz Klinik Pfronten und der daran angeschlossenen Rehaklinik. In Füssen gibt es ein weiteres Medizinisches Versorgungszentrum bei dem der Fokus auf Chirurgie, Innerer Medizin, Orthopädie, Rehabilitativer Medizin und Radiologie liegt.

"Wir versichern unseren Patientinnen und Patienten, dass wir auch weiterhin für sie da sind", heißt es in einer Pressemitteilung. Verwiesen wird dabei auf den Standort in Pfronten. Laut Krauß ist der Bereich Radiologie schon seit Oktober 2020 auschließlich am Standort des MVZ in Pfronten vertreten, dafür aber mit "einem deutlich verbesserten Angebot". Medizinische Unterlagen und Krankengeschichten der im MVZ Marktoberdorf behandelten Patienten werden" selbstverständlich sorgfältig archiviert und für den Zugriff der Patienten bereitgehalten."

