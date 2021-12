Wer in Friesenried sein Heim bauen will, bekommt jetzt gute Nachrichten: Der Gemeinderat beschließt neue Bauplätze im Bereich der Bebauung an der Salachstraße.

16.12.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Den Weg frei für drei weitere Bauplätze im Bereich der bestehenden Bebauung an der Salachstraße machte der Gemeinderat Friesenried bei seiner jüngsten Sitzung. Er verabschiedete nach der dritten Auslegung den Bebauungsplan „Friesenried Süd – Am Salenbacher Mühlbach“.