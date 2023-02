Was tun gegen Stress? Expertin gibt Tipps

Ostallgäuer Landfrauen veranstalten Vorträge mit Expertin Christiane Mayer. Gerade Landwirte haben mit besonderer Belastung zu kämpfen.

15.02.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Stress gehört zum Leben dazu. Doch es ist wichtig, auch immer wieder aus dem Stress herauszukommen, sagt Christiane Mayer. Deswegen sei sehr wichtig, seine Kraftquellen, die eigenen Ressourcen, zu kennen. Mayer von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) hält seit vielen Jahren Vorträge rund um die Themen Stress und seelische Gesundheit. Die Stellvertretende Kreisbäuerin Renate Hämmerle ermöglichte Ende Januar gleich zwei Veranstaltungen mit der Expertin zum Thema „Gelassen im Stress“. Die Landfrauen kamen in der Bäckerei Lipp in Rückholz und im Gasthaus Zitt in Blonhofen zusammen.

Stress wirkt sich auf den Körper aus

Nach einer Begrüßung durch die stellvertretende Kreisbäuerin Renate Hämmerle konnten sich die Frauen zu Beginn erst einmal ein reichhaltiges Frühstück genießen. Nachdem alle gut gestärkt waren, startete Christiane Mayer mit ihrem Vortrag. Gleich zu Beginn stellte sie klar, dass man beim Thema Stress immer bei sich selbst ansetzen müsse. „Die Umwelt schont euch nicht!“ Das müsse sich jeder immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es sei wichtig, die eigene Einstellung zu Stress zu ändern und zu lernen, damit umzugehen.

Dauerhafter Stress führe zu verschiedenen körperlichen Symptomen: von Herz-KreislaufStörungen bis hin zum Burn-Out. Mayer erklärte genau, welche körperlichen Symptome durch dauerhaften Stress begünstigt werden. Leider werden aber vor allem wegen den Stressreaktionen im Körper diese Symptome oft nicht erkannt. Stress lasse sich sehr gut durch Bewegung abbauen, erklärte Mayer. Außerdem sei eine sinnvolle Pausengestaltung sehr wichtig. So sei zum Beispiel eine Kurzpause alle 90 Minuten durchaus sinnvoll.

Gerade in der Landwirtschaft sind die Menschen oft mit Überforderung, Zukunftsängsten und Bürokratie konfrontiert

Besonders in der Landwirtschaft gäbe es viele Faktoren, die schnell zu Stressoren werden können. Neben z.B. Überforderung, Zukunftsängsten, zwischenmenschlichen Spannungen und Bürokratie werden in landwirtschaftlichen Familien drei mal mehr Menschen in häuslicher Pflege betreut als im Durchschnitt der gesamten Bevölkerung. Deswegen ist dieses Thema auch sehr wichtig für die SVLFG.

Mayer wies besonders auf die verschiedenen Angebote hin, die rund um Stress bei der Krankenkasse angeboten werden. Die Veranstaltungen sind Online oder in Präsenz möglich. Die SVLFG bietet auch eine Krisenhotline an. Dort finden Betroffene schnell und anonym Hilfe. Nach dem Vortrag bedankte sich Hämmerle bei Mayer für den Vortrag mit einem kleinen Präsent. Für die Landfrauen hatte Hämmerle auch noch ein kleines Gedicht zum Thema Stress zum Nachdenken vorbereitet.

Die SVLFG-Krisenhotline ist unter 0561 785-10512 24 Stunden und sieben Tage die Woche erreichbar.

Lesen Sie auch: He du - guck! Wir übertragen den Gaudiwurm in Marktoberdorf im Livestream