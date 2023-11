Aitranger müssen deutlich mehr für Abwasser bezahlen

Warum die Gebühren in Aitrang ab dem nächsten Jahr deutlich steigen. Am Katzenberg stehen auch Sanierungsarbeiten an.

10.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Ab dem nächsten Jahr werden die Abwassergebühren in Aitrang von bisher 3,20 Euro pro Kubikmeter auf 4,38 Euro deutlich ansteigen. Dies hat der Gemeinderat auf der Basis der vom Kämmerer vorgetragenen Kalkulation mit einer Gegenstimme beschlossen.

