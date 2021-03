Der Stadtrat stellt das Angebot auf eine breite Basis und will das Defizit der Musikschule senken. Vor allem für Auswärtige Schüler ändert sich etwas.

24.03.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Die Basis stärken, den Gruppenunterricht ausbauen, den Einzelunterricht reduzieren, die Ermäßigung für Auswärtige streichen: Das sind die wichtigsten Stellschrauben, an denen der Marktoberdorfer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung gedreht hat. Damit will er zwei Ziele erreichen: die städtische Musikschule erhalten und den Zuschuss der Stadt senken. Nach dieser einstimmig getragenen Lösung war nicht nur Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell der Überzeugung, dass „dies ein guter Weg ist“.