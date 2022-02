Welches Abenteuer Marktoberdorfer für ihre Heirat auf sich nehmen

In Marktoberdorf steigt die Zahl der Hochzeiten mit einem ausländischen Partner. Warum der Aufwand, Papiere aus dem Heimatland zu erhalten, oft enorm ist.

13.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Liebe kennt keine Grenzen. Sagt zumindest ein altbekanntes Sprichwort. Und wahrscheinlich sind auch bürokratische Hürden für verliebte Paare kaum zu hoch. Denn im vergangenen Jahr ließen sich in Marktoberdorf 18 Paare von insgesamt 122 trauen, bei denen mindestens einer eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt. Was sie für ihre Hochzeit auf die Beine stellen und wie lange sie sich gerade in Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie gedulden müssen, lässt sogar eine erfahrene Standesamtsleiterin wie Inge Hofbauer staunen.