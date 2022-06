Mehr Platz für Kinder: Neue Gruppe im Kindergarten in Lengenwang

Der Kindergarten in Lengenwang wird um eine Gruppe erweitert. Sie soll in der Schule unterkommen. Warum dies notwendig ist und was sich für die Kinder ändert.

14.06.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Nachfrage ist groß, die Plätze sind langsam rar. Kinderkrippen und Kindergärten stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Das ist in Lengenwang nicht anders. Doch im Gegensatz zu manch anderen Kommunen hat sich dort relativ schnell eine Lösung aufgetan: im Erdgeschoss der Grundschule Lengenwang. Nun haben Bürgermeister Albert Schreyer jun. und Kindergartenleiterin Christine Jakele betroffene Eltern zu einer Informationsveranstaltung zur Gründung einer vierten Gruppe in der Kindertagesstätte Bimmelbahn eingeladen. (Lesen Sie dazu auch: Unglücklicher Unwetter-Unfall: Baum fällt auf Kindergarten-Bauwagen in Ebenhofen)

Kindergartengruppen fast vollkommen ausgelastet

„Im Februar hat sich abgezeichnet, dass der Kindergarten ziemlich voll wird“, erzählte Jakele vom Gespräch mit Schreyer. Derzeit gibt es drei Gruppen in der Kita: die Wichtel-Krippengruppe mit zwölf Kindern (maximal zwölf Plätze), die Bärchengruppe mit 25 Kindern und die Mäuschengruppe mit 24 Kindern (beide maximal 25). Zudem müsse mit Zuzügen oder ukrainischen Flüchtlingskindern gerechnet werden. „Wir wollen dann nicht in die Bredouille kommen“, sagte Jakele im Hinblick auf die sowieso schon fast ausgelasteten Gruppen.

Dies besprach Jakele auch mit dem Jugendamt Marktoberdorf, der Aufsichtsbehörde. Das wiederum wies auf die Raum- und Personalengpässe in den Nachbargemeinden Wald, Rückholz und Seeg hin. Denn eigentlich haben sich die Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft laut Schreyer zugesichert, im Bedarfsfall auszuhelfen. Doch in Wald bestehe aufgrund der Verzögerung des Kindergartenanbaus ein Engpass. Dort kann ein Bedarf von 14 Plätzen für das kommende Kindergartenjahr nicht gedeckt werden, deshalb sind sieben Kinder davon in Lengenwang angemeldet.

Die neue Gruppe soll in der Schule in Lengenwang unterkommen

Ein passender Raum für die vierte Gruppe war nach einer Abstimmung mit Jugendamt und Schulleitung anschließend schnell gefunden: angrenzend zur Aula. Von Seiten des Jugendamtes spricht nichts gegen eine Nutzungsänderung vom Schul- zum Kindergartenraum, genauso wie bei Brandschutz- und Betriebserlaubnis. Auch die Nähe zum Kindergarten ist gegeben. Eine Elternbeiratssitzung zu dem Thema war für Anfang April geplant gewesen, „musste aber aus diversen Gründen verschoben werden“, erklärte Jakele die verzögerte Informationsweitergabe.

Was sich ändert, ist die Einteilung der Kinder in überwiegend altershomogene Gruppen. So werden die jüngeren Kinder in der Bärchen- und die älteren Kinder in der Mäuschengruppe betreut, die Wichtelgruppe bleibt davon unberührt. Die Vorschulkinder sind ab September im neuen Raum im Schultrakt untergebracht. Spielsachen und altersgerechtes Lernmaterial sind im Kindergarten genügend vorhanden, lediglich ein paar Tische und Stühle werden neu angeschafft. Am Ende dieses Schuljahres wird der Raum als Gemeinschaftsprojekt von Kindern und Eltern eingeräumt.

Personal ist genug vorhanden

„Wir haben Leute, dass wir das stemmen können“, freute sich Jakele über die positive Personalsituation mit einer Berufspraktikantin (ab September 2023 dann Erzieherin) und zwei zusätzlichen Kinderpflegerinnen ab September 2022. Damit habe der Kindergarten Bimmelbahn „einen super guten“ Anstellungsschlüssel. Die kurzfristige Differenz beim Qualifikationsschlüssel wird, bis zur Rückkehr einer Erzieherin aus der Elternzeit, mit der Aufstockung der Stunden der anderen drei Erzieherinnen aufgefangen. In einer Teamsitzung wurde die Gruppeneinteilung festgelegt: Wichtelgruppe elf Kinder, Bärchengruppe 19, Mäuschengruppe 23 und Vorschulgruppe 22. Die sieben Walder Mädchen und Buben sind bei der Bärchengruppe untergebracht, ebenso zwei Kinder aus Rückholz. Auch Neuzugänge, die meist jünger sind, werden dort aufgenommen.

Trotzdem bleibt die Wohlfühlatmosphäre wie im Kindergarten

Die rund 30 anwesenden Eltern stellten viele Fragen und brachten konstruktive Vorschläge mit ein, beispielsweise zum Zugang zum Kindergarten für die Vorschulkinder. Denkbar sind laut Kindergartenleiterin Jakele vier Möglichkeiten. Die Eltern sprachen sich für die Variante Brandschutztür auf der Kindergartenebene aus. Sie baten auch darum, die angrenzenden „Holz-Abgabe-Häuschen“ für die Bärchen- und Mäuschengruppe bestehen zu lassen. Die Vorschulkinder sind weitestgehend getrennt von den anderen Gruppen. Trotzdem bleibt die Wohlfühlatmosphäre wie im Kindergarten: Auch der Vorschulkinderraum ist eingerichtet wie Kindergartenzimmer und nicht wie Klassenzimmer. Zwar gibt es trotz räumlicher Nähe keine Vermischung mit den Schulkindern, ein gemeinsames Spielen aller Kindergartenkinder im Garten ist aber weiterhin möglich.

Vierte Gruppe erst einmal nur für ein Jahr

Die vierte Gruppe läuft laut Jakele und Schreyer nun vorerst ein Jahr lang. Ob es eine Weiterführung gebe, komme auf die Anmeldungen der Einheimischen im übernächsten Jahr, aber auch auf die Fertigstellung des Walder Anbaus an.

Ein großer Wunsch der Eltern an Bürgermeister Schreyer war die Abschaffung der Kombiklassen in der Grundschule. Die Kinder werden nun in altershomogene Gruppen aufgeteilt und sollten dann in der ersten Klasse nicht schon wieder getrennt werden. Am Ende des Infoabends bat Jakele um die positive Unterstützung der Eltern und stellte ihnen den geplanten Vorschulgruppenraum vor.

Die aktuellen Belegungszeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 7.15 bis 13.30 Uhr und donnerstags von 7.15 bis 15.30 Uhr.

