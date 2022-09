Mehrfacher Vandalismus in Wald: Überall im Ort beschädigte Gegenstände

Eine Bank, eine Tischtennisplatte und zahlreiche Verkehrsschilder überall in der Ortschaft Wald sind mutwillig beschädigt worden. Die Polizei sucht Täter.

14.09.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Unbekannte Täter haben in einem Zeitraum zwischen dem 22. und 28. August in Wald mehrere Verkehrsschilder, eine Bank und eine Tischtennisplatte mutwillig beschädigt.

Diese Gegenstände wurden von den Unbekannten zerstört

Nach Angabe der Polizei Marktoberdorf wurden an einer Holzbank alle vier Latten der Sitzplatte durchgesägt- Die Tischtennisplatte am Sportplatz wurde beschmiert und vermutlich mit Zigaretten Löcher hineingebrannt. Die Täter verbogen überdies drei Metallwegweiser und ein Bushalteverkehrsschild nahe der Schule. Den Pfosten eines 30er-Zone Schildes am Steinbichl rissen sie heraus und im Ortsanger rissen sie von der dortigen Ruhebank ein Hinweisschild mit der Aufschrift "Verkehrsverein" ab. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08342/96040.

