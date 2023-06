Warum es auch Bedenken gegen neues Baugebiet in Marktoberdorf gibt

Stadtrat von Marktoberdorf ändert den Flächennutzungsplan für neues Baugebiet. „Hinterm Schloss“ soll bezahlbarer Wohnraum entstehen. Was die Kritiker sagen.

27.06.2023 | Stand: 19:30 Uhr

Wohnraum ist knapp in Marktoberdorf. Viele Bauwillige weichen in Umlandgemeinden aus. Das ist altbekannt. Dem will die Verwaltung an der Straße „Hinterm Schloss“ mit einem neuen Wohnbaugebiet entgegentreten. Mit deutlicher Mehrheit (20:2) stimmte der Stadtrat dafür, den Flächennutzungsplan (FNP) zu ändern. Doch gab es auch Kritik.

