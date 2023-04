In Lengenwang soll eine Halle mit Gymnastikraum, Boulderwand und Photovoltaik-Anlage entstehen

Der Gemeinderat Lengenwang hat den Bauanatrag für die "Halle für alle" genehmigt. Ratsmitglied Christoph Hitzelberger erläutert, wie sie aussehen soll.

17.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Es ist ein Meilenstein für Lengenwang, dass wir nun den Bauantrag für die „Halle für Alle“ genehmigen können.“ So kommentierte Lengenwangs Bürgermeister Albert Schreyer jun. den Beschluss des Gemeinderats Lengenwang. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Rat den Bauantrag einstimmig. In den nächsten Schritten werde der Plan nun zur Prüfung an das Landratsamt Ostallgäu weitergegeben. Bis zur endgültigen Genehmigung durch die übergeordnete, amtliche Behörde werde rund ein halbes Jahr vergehen.

