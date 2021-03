Balteratsrieder fordern härteres Vorgehen gegen Raser

Raser machen den Menschen in Balteratsried (Ostallgäu) zu schaffen. Es gibt schon Maßnahmen, um die Fahrer zu bremsen. Doch die reichen den Bürgern nicht.

11.03.2021 | Stand: 14:45 Uhr

„Ich bin selbst schon mehr als einmal im Ort überholt worden“, schilderte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell seine Erfahrung davon, dass sich manche Autofahrer nicht an Tempo 50 in Balteratsried halten. Michael Eichinger (Freie Wähler) hatte zuvor nachgefragt, wie sich derartige Verstöße ahnden lassen. Zum einen stehe am Ortseingang eine Anlage, die dem Autofahrer die Geschwindigkeit anzeige. Zum anderen messe die Polizei. (Lesen Sie auch: Illegales Autorennen in Kaufbeuren - Polizei hält Raser auf)

Tempo häufiger messen

Doch das geschieht nach dem Empfinden der Anwohner zu selten. Häufiger könnten das Tempo gemessen und dann Raser zur Kasse gebeten werden, wenn künftig das Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte im Auftrag der Stadt blitze, sagte Hell.

