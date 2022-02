Mieterschützer: „Mieter im Ostallgäu nicht arm sanieren“

„Mein Fair-Mieter“ sieht hohe Sanierungskosten auf Ostallgäuer Mieter zukommen. Die Mieterschützer machen dafür die Klimaschutz-Ziele der Ampel verantwortlich.

24.02.2022 | Stand: 16:25 Uhr

Das Mieterschutz-Label „Mein Fair-Mieter“ befürchtet steigende Kosten für Mieter aufgrund von Sanierungen an Wohnungen, die zur Erreichung der Klimaschutz-Ziele der Bundesregierung notwendig werden. Rund 68.000 Wohnungen gebe es im Landkreis Ostallgäu, heißt es in einer Pressemitteilung von Mein-Fair-Mieter. Und auf diese komme eine „gewaltige Sanierungswelle“ zu, vermutet Mein-Fair-Mieter. Wohnungseigentümer werden in Sanierungen rund 350 Millionen Euro pro Jahr investieren müssen. Das habe eine Analyse zum regionalen Wohnungsmarkt ergeben, die „Mein-Fair-Mieter“ in Auftrag gegeben hatte.

Mietwohnungen im Ostallgäu: 72 Millionen Euro seien für die 25.900 Wohnungen im Landkreis nötig

Nötig seien Investitionen, um einen hohen Energiespar-Standard bis 2045 zu erreichen. Um die 25.900 Mietwohnungen im Landkreis energetisch zu sanieren, seien 72 Millionen Euro jährlich notwendig. „Die enormen Sanierungskosten dürfen nicht auf dem Rücken der Mieter abgeladen werden. Der Staat muss unbedingt verhindern, dass Mieter arm saniert werden.“, sagt Matthias Günther vom Gütesiegel Mein Fair Mieter. Klimaschutzsanierungen seien Investitionen ins Haus und würden deshalb den Wert der Immobilie erhöhen.

Die Mieterschützer fordern "Augenmaß" bei Klimaschutz-Sanierungen und eine Deckelung der Mietern

„Augenmaß“ sei bei Klimaschutz-Sanierungen bei Mietwohnungen gefordert. Zudem müsse es eine Deckelung bei den Mieten geben und damit „keine Förderung ohne Gegenleistung der Eigentümer“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Gütesiegel erwartet, dass die Klimaschutz-Offensive auf dem heimischen Wohnungsmarkt bereits in diesem Jahr startet. Matthias Günther fordert zudem von den heimischen Bundestagsabgeordneten, den „Mieten-Rechner“ bei geplanten Klimaschutz-Aktivitäten im Auge zu behalten.

Klimaneutralität auch "Mieten-neutral" erreichen

Es gehe um das Ziel, bis zum Jahr 2045 bei den Gebäuden im Ostallgäu eine neutrale Treibhausgasbilanz zu erreichen. Im Landkreis betreffe das rund 80 Prozent der Wohnfläche. Das restliche Fünftel sei entweder bereits auf einem hohen Klimaschutz-Niveau oder die Bausubstanz lasse eine sinnvolle Sanierung nicht zu. Ziel von „Mein-Fair-Mieter“ sei es nun, Klimaneutralität auch „Mieten-neutral“ zu erreichen. (Lesen Sie auch: Strom vom Balkon: Marktoberdorf fördert den Klimaschutz im Kleinen.)