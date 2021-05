Millionenschwere Kirchensanierungen: Nach Ebersbach ist Willofs dran - und das ist dringend nötig

Die Kirche in Ebersbach wurde für 2,3 Millionen Euro saniert. Warum auch in Willofs fast eine Million investiert werden muss - und das vielleicht nicht reicht.

14.05.2021 | Stand: 04:34 Uhr

Die Kirchen in der Pfarreiengemeinschaft Ebersbach-Ronsberg-Willofs bleiben eine Baustelle. Zwar erstrahlt die Pfarrkirche St. Ulrich in Ebersbach nach der 2,305 Millionen Euro teuren Generalsanierung zur Freude von Pater Karl Barton in neuem Glanz. Jedoch sind auch dort noch Restarbeiten zu erledigen. Vor allem aber muss aktuell noch die Willofser Kirche St. Johannes Baptist auf Vordermann gebracht werden. „Unsere Sorgen werden nicht weniger“, kommentiert das Pater Karl. „Jetzt geht’s in Willofs richtig los.“

Willofs: Auch dort ist viel zu tun. Die Kirche ist außen wie innen komplett eingerüstet. Bedingt durch eine Haushaltssperre beim Hauptfinanzier, der Diözese, wurden zwar einige Arbeiten zurückgestellt, die der Bauplan von 2017 noch enthielt. Es galt, Kosten zu drücken. „Statt 1,16 Millionen Euro beläuft sich unser Budget nun auf 955 000 Euro“, erläutert der beauftragte Architekt, Christian Eger aus Marktoberdorf. „Man zieht nur die absolut zwingenden Arbeiten durch“, bestätigt Kirchenpflegerin Nina Bräckle.

Die Arbeiten an der Statik etwa, die dringend nötig sind, weil das Gebäude wegen erheblicher statischer Mängel zu viel Druck auf die Außenwände ausübt, wie Architekt Eger erläutert. Die Nord-Süd-Verspannung der einzelnen Wandscheiben soll da Druck herausnehmen. Oder die Reparatur der Dachstühle, da sie Fäulnisschäden aufweisen. An den, zum Teil unsachgemäß mit Zement überputzten und verfugten Tuffsteinmauern des Turms werden die Fugen saniert. Die Fassade wird instandgesetzt. Im Kircheninneren steht eine aufwendige Sanierung der Flachdecke an. Denn es gibt dort etliche Risse und Hohlstellen.

Der Architekt aus Marktoberdorf sagt: Die Einsparungen könnten sich noch rächen.

Eger verschweigt nicht, dass sich die Einsparungen in Höhe von 205 000 Euro seiner fachlichen Meinung nach noch rächen könnten. Dazu Beispiele: Auf eine Sockelfreilegung wird vorerst verzichtet, obwohl es wegen aufsteigender Bodenfeuchtigkeit am Gebäudesockel etliche Putzschäden gibt.

Zudem wird beim Langhaus und beim Kirchturm das Dach nur im Bereich der Traufe – also der Tropfkante beziehungsweise Dachrinne – ausgedeckt. Oberhalb davon wird die alte Dachdeckung beibehalten. „Dabei ist das Dach komplett verschalt, weil die Kirche wegen ihrer exponierten Lage dem Wind stark ausgesetzt ist“, erklärt Eger. Das heißt, an den Stellen, an denen die Sanierer nicht unter die Dachziegel blicken, sehen sie mögliche Schäden auch nicht. Etwaige weitere Fäulnisschäden im Dachstuhl etwa.

Hinzu kommen optische Unschönheiten: So will man aus Kostengründen im Kircheninneren nur Risse mit neuem Verputz ausbessern. Ein kompletter neuer Anstrich – der ein farblich einheitliches Bild garantieren würde – ist nicht vorgesehen.

Der Pfarrer und die Willofser Kirchenpflegerin hoffen jetzt auf Spenden aus der Bevölkerung

„Bei jedem Gewerk wird eingespart, auch bei überschaubaren Posten“, sagt Kirchenpflegerin Bräckle. Sie denkt etwa an die Emporen, die erst mal nur provisorisch mit Notsicherungshölzern abgestützt werden. Sie und Pater Karl hoffen auf Spenden aus der Bevölkerung, um das ein oder andere Aufgeschobene „doch mitmachen zu können“. Auch in Ebersbach habe man die Malerarbeiten zum Teil selbst bezahlt, ruft Pater Karl in Erinnerung. Spendenkonto: Katholische Pfarrkirchenstiftung Willofs, Raiffeisenbank im Allgäuer Land, IBAN DE70 7336 9264 0005 1118 62, BIC: GENODEF1DTA

Der grobe Zeitplan für Willofs sieht vor, dass die Außensanierung im Oktober beendet wird – und die ganze Baustelle im Herbst 2022. Vorausgesetzt, ungünstige Umstände wie eine fehlende Verfügbarkeit von Handwerkern machen dem Zeitplan nicht den Garaus. Außerdem dürften dafür bei den Bauarbeiten keine neuen, bisher unentdeckt gebliebenen Schäden auftauchen.

Ihre Sorgen werden nicht weniger: Zwar freuen sich Pater Karl Barton und der beauftragte Architekt Christian Eger, dass die aufwendige Kirchensanierung in Ebersbach abgeschlossen ist (Foto). Allerdings wissen die beiden noch nicht, wie aufwendig die gerade begonnene Kirchensanierung in Willofs wird. Bild: Heiko Wolf

Ebersbach: In der neu renovierten Pfarrkirche St. Ulrich in Ebersbach geht es derweil noch um ein Sicherheitsgeländer für die Emporen und ein Pflasterband auf dem Boden rund um die Kirche. „Bis zum Sommer sind solche Restarbeiten erledigt“, sagt Architekt Eger.

Er und Pater Karl betonen, wie außergewöhnlich aufwendig die 2018 nach einem Jahr Vorlauf begonnene, Ende 2019 weitgehend abgeschlossene Sanierung war: „Jede Kirchensanierung hat ihre eigenen Probleme. In Ebersbach kamen alle zusammen.“ Der Architekt zählt sie auf: die massive Verformung des Dachstuhls, die extrem durchgebogenen Sparren, der Hausschwamm-Befall, die großen Fäulnisschäden an tragenden Teilen der Holzkonstruktion, die schlechte Verankerung „mächtiger Gesimsteile“ und Figuren.

Wegen Einsturzgefahr war die Kirche in Ebersbach vor der Sanierung zeitweise gesperrt

Aus all diesen Gründen war die Kirche wegen Einsturzgefahr zeitweise gesperrt. Um die Probleme zu lösen, waren „extreme Eingriffe in die Bausubstanz nötig“, sagt Eger. Dazu ein Beispiel: die bis zu 20 Meter langen, viele Kilo schweren, aber schlecht befestigten Stuckprofile. Es bestand große Gefahr, dass sie sich lösen und jemand auf dem Kopf fallen. Sie abzutragen und dann mit echtem Stuck zu erneuern, wäre unwahrscheinlich teuer gekommen. Daher wurden sie nur optisch wiederhergestellt, indem sie durch eine raffinierte Leichtbaukonstruktion aus Holz, Leinen und Epoxydharz ersetzt wurden. „Das ist einmalig in der jüngeren Geschichte des Bayerischen Denkmalamtes“, sagt Eger.

Er und Pater Karl schwärmen von der Kirche, obwohl deren Besonderheiten – etwa die 13 Meter Höhe oder die mannshohen Engel im Altarraum – die Arbeit erschwerten. Den Pater beeindruckt die Konstruktion des doppelten Dachstuhls, „der alles zusammenhält“ – und das Engagement der Zimmerer bei den Bauarbeiten. „Es ist toll, wie die Tag und Nacht gewerkelt haben.“ Er hofft nun darauf, dass zeitnah noch die marode Pfarrhofmauer angegangen wird. Diese muss, wie die Empore in Willofs, derzeit mit Nothölzern gesichert werden.