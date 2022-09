Mit 102 Jahren zum ersten Mal in einer Kutsche: „Des war so scheee"

Maria Mair aus Obergünzburg saß noch nie in einer Kutsche. Zum 102. Geburtstag erlebte sie die Premiere - und genoss die Fahrt ungemein. Wie es dazu kam.

Was gibt es Schöneres, als sich bei einer Kutschfahrt den Wind um die Nase wehen zu lassen? Für einige Bewohnerinnen und Bewohner des Senioren- und Pflegeheimes Obergünzburg ging dieser Traum in Erfüllung. (Lesen Sie auch: Freischießen-Festzug: 57 Vereine beim Festzug in Obergünzburg - die besten Bilder)

Strahlende Jubilarin in Obergünzburg

Einen besseren Termin hätten sich die beiden Kutscher gar nicht aussuchen können. Die Sonne lachte mit den Senioren um die Wette und just an diesem Tag feierte Bewohnerin Maria Mair ihren 102. Geburtstag. Da durfte natürlich ein Geburtstagsständchen auf der Kutsche nicht fehlen und alle stimmten aus Leibeskräften mit ein. Für Maria Mair war es die erste Kutschfahrt in ihrem langen Leben. „Des war so scheee, des werd i mei Leaba lang nia vergessa“, sagte die strahlende Jubilarin.

Kutschen fahren hat Tradition in Obergünzburg

Kutsche zu fahren hat im Senioren- und Pflegeheim Obergünzburg Tradition. Andreas Maurus und Ulli Seltmann laden seit Jahren dazu ein. Berufs- und altersbedingt mussten die beiden aber erst mal eine Zeit lang pausieren. „Mit Helmut Meidert haben wir den perfekten Mann gefunden. Ein wahrer Glücksfall für unsere Region“, findet Andreas Maurus. Die beiden verbindet seit vielen Jahren die Passion zu Pferden und zum Kutschefahren. Der gelernte Pferdewirtschaftsmeister Helmut Meidert leitete seit 1988 den Fahrbetrieb bei der Schlossanlage auf der Insel Herrenchiemsee, bevor er mit Eintritt des Rentenalters mit seiner Familie und den vier Kaltblutpferden auf einen Hof in der Nähe von Obergünzburg zog.

Viel Begeisterung bei Obergünzburger Senioren

Mit so viel Begeisterung unter den Senioren hatten die Kutscher gar nicht gerechnet und so werden die Kutschfahrten auch künftig stattfinden. Aber zuerst geht es für Maurus und Meidert am Wochenende mit ihren Gespannen nach München, wo sie traditionell am Samstag beim Einzug der Wiesenwirte teilnehmen. Maurus wird zudem mit seinem Allgäuer Zehnerzug beim großen Trachtenfestzug am Sonntag zu sehen sein.

