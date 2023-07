Mit 23 geoutet, mit 30 Mitglied bei "Allgäu Pride"- über Queer-Sein auf dem Land

Seit etwa drei Jahren gibt es den Verein „Allgäu Pride“. Er veranstaltete bisher zweimal die „Pride Week“ in Kaufbeuren. In Marktoberdorf sei die queere Gemeinschaft noch nicht so sichtbar. Für mehr Toleranz setzen sich unter anderem (von links) Marco Schürmann, Dave Schmid und Juelz Zenner mit verschiedenen Aktionen ein.