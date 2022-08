Mit 50 noch Feuer löschen und Autos bergen? Wie es Quereinsteigern und Frauen bei der Feuerwehr im Ostallgäu geht

Kaum Frauen und viele langjährige Mitglieder: Bei vielen Wehren ist das die Regel. Zwei Ostallgäuer erzählen, wie es ist, ein wenig aus dem Rahmen zu fallen.

25.08.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Stefan Sörgel sitzt in der zweiwöchentlichen Theoriestunde der freiwilligen Feuerwehr Obergünzburg. Um ihn herum: 16- und 17-Jährige – Jugendliche, die Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen werden wollen. Und genau das will Stefan Sörgel auch. Mit dem kleinen Unterschied, dass er schon 50 Jahre alt ist. Der Ausbilder stellt eine Frage. Überall um Sörgel herum schießen Hände in die Höhe. Klar: Seine Mitschüler sind schon seit der Kinderfeuerwehr dabei und haben einen ziemlich großen Wissensvorsprung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.