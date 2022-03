Mit Alkohol und Machete am Steuer: Polizei zieht Ehepaar in Ebenhofen aus dem Verkehr

Eine betrunkene Fahrerin und ihren Mann meldete eine Zeugin bei Ebenhofen (Ostallgäu) der Polizei. Der Mann hatte eine Machete und andere illegale Waffen dabei.

15.03.2022 | Stand: 14:29 Uhr

Eine betrunkene Frau und ihren Mann, der gesetzeswidrige Waffen bei sich hatte, hat eine Bürgerin aus Ebenhofen bei der Polizei gemeldet. Ihr seien die beiden verdächtig vorgekommen, sagte die Zeugin. Das Paar hielt sich in einem Auto an einem Parktplatz an der Straße zwischen Marktoberdorf und Ebenhofen auf.

Bei der betrunkenen Frau in Ebenhofen wurden 1,1 Promille gemessen, der Mann hatte eine Machete dabei

Die Kontrolle durch die Polizei ergab, dass die 50-Jährige mit 1,1 Promille gefahren war und der 51-Jährige verbotene Waffen dabei hatte - unter anderem eine Machete. Die Polizei entzog der Frau ihren Führerschein und ordnete eine Blutentahme an. Ihren Begleiter erwartet eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz. (Lesen sie auch: Alkohol am Steuer: Polizei zieht im mittleren Ostallgäu gleich drei Männer aus dem Verkehr.)