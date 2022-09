Mit Auto auf einer Kreuzung in Marktoberdorf überschlagen

Ein spektakulärer Unfall in Marktoberdorf hält Rettungskräfte und Polizei auf Trab. Eine Frau hat sich mit ihrem Auto überschlagen. Das ist der Grund.

03.09.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Ein überschlagenes Auto mitten auf der Kreuzung. Der Unfall, zu dem Polizei und Rettungskräfte in Marktoberdorf gerufen worden waren, sah spektakulär aus. Die Insassin, eine 25-Jährige, wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Die Frau wollte geradeaus über die Vorfahrtsstraße

Am Freitagabend befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Wagen die Goethestraße in Richtung Hochwiesstraße. An der Kreuzung zur Seeger Straße übersah sie nach Angaben der Polizei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen, der von einem 45-Jährigen gesteuert wurde. Beide Autos stießen zusammen. Der Aufprall war derart heftig, dass sich der Wagen der Frau überschlug. Sie zog sich leichte Blessuren zu, der Fahrer des anderes Autos blieb unverletzt.

Nach dem Unfall in Marktoberdorf mussten beide Autos abgeschleppt werden

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Marktoberdorf abgesichert und anschließend gereinigt.

Lesen Sie auch: Achtung Wildwechsel! Wegen Reh und Fuchs kracht es in und um Marktoberdorf am häufigsten

Hilferufe aus Wohnung in Marktoberdorf: Nachbarn verständigen die Polizei

Lesen Sie auch