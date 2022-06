Mit Auto ungebremst über Straßenkreuzung bei Ruderatshofen

Das Fahrzeug kommt nach dem Vorfall bei Ruderatshofen erst nach 200 Metern in Wiese zum Stehen. Hatte die Fahrerin gesundheitliche Probleme?

26.06.2022 | Stand: 14:31 Uhr

Am Samstagnachmittag ist eine 47-jährige Autofahrerin bei Ruderatshofen mit ihrem Fahrzeug ungebremst über die Einmündung am Baggersee gefahren. Laut Polizei kam die Frau mit ihrem Auto (aus Richtung Geisenried kommendf) erst nach etwa 200 Metern in einer gegenüberliegenden Wiese zum Stehen. Glücklicherweise kreuzte zu diesem Zeitpunkt kein weiterer Verkehrsteilnehmer, sodass nur geringer Schaden entstand. Zur Abklärung der Unfallursache wurde die Fahrerin ärztlich untersucht und eine Blutentnahme durchgeführt.

