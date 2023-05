"Mit dem Rad zur Arbeit": Gutes tun und dabei einen Preis gewinnen

Auch in diesem Jahr läuft die Gesundheitsaktion „Mit dem Rad zu Arbeit“. Wer bis September regelmäßig in die Arbeit radelt, hat die Chance auf etliche Gewinne.

Radfahren macht vielen Menschen Spaß, hält fit und schont die Umwelt. „All das sind Gründe, warum es sich lohnt, bei ‚Mit dem Rad zur Arbeit’ mitzumachen“, sagt Direktor Bernd Ruppert von der AOK Kaufbeuren-Ostallgäu. Die Gesundheitsaktion startete am 1. Mai und läuft noch bis September.

Gesund bleiben, Geld sparen und die Umwelt schonen

„Wer sich auf dem Weg zur Arbeitsstelle auf sein Fahrrad setzt, fährt gesund und günstig“, sagt Bernd Ruppert. Denn körperlich aktiv zu sein, verhindert Krankheiten und kann sogar das Leben verlängern. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) reichen dazu 30 Minuten moderate Bewegung pro Tag, idealerweise an drei bis vier Tagen in der Woche. Damit lasse sich gegen Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes vorbeugen, so die WHO.

„Am besten ist es, die Bewegung in den Alltag einzubauen und dazu eignet sich das Radeln zur Arbeit besonders gut“, sagt Johannes Auburger vom ADFC Kaufbeuren-Ostallgäu. Fahrradstellplätze findet man meistens direkt vorm Zugang zur Firma. Das spart die Parkplatzsuche, schont die Umwelt und letztlich spare das Radeln als preiswerte Alternative zum Autofahren auch Spritkosten.

Die Aktion läuft von Mai bis Ende August - das Ziel: an mindestens 20 Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit

Ziel der Radel-Aktion ist, in der Zeit von Mai bis Ende August mindestens an 20 Arbeitstagen in die Firma oder vom Home-Office aus zu radeln. „Viele Menschen arbeiten mittlerweile zum Teil von zuhause aus. Wir führen die Spielregeln aus den vergangenen Saisons daher fort, sodass auch Beschäftigten im Home-Office die Teilnahme möglich ist“, sagt Bernd Ruppert. Wer keine Wegstrecke zur Arbeitsstelle zurücklegt, kann die geradelten Kilometer rund ums Home-Office in den Online-Radkalender eintragen.

Pendlerinnen und Pendler können sich ebenfalls an der Aktion beteiligen, da das Radeln bis zum Bahnhof oder Pendlerparkplatz bereits gewertet wird. Über 62.000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Bayern der Gesundheitsinitiative angeschlossen, aus der Stadt Kaufbeuren und dem Landkreis Ostallgäu nahmen knapp 1.000 Berufstätige teil.

Online können Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Radtage eintragen

Bis zum 18. September können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im sogenannten Aktionskalender ihre Radtage online eintragen. Über das Online-Portal sind jederzeit die persönlichen Leistungen aller Teilnehmenden datengeschützt abrufbar: Wie viele Kilometer bin ich an wie vielen Tagen bisher geradelt und wie viele Kalorien habe ich dadurch verbraucht? Das Online-Portal bietet auch eine tagesaktuelle Übersicht zu den wichtigsten Daten für das Radel-Wetter vor Ort.

Wer seinen Aktionskalender mit den Radtagen pflegt, hat die Chance auf einen der vielen gesponserten Gewinne der Aktionspartner.

Die Anmeldung für die gemeinsame Gesundheitsinitiative von AOK und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ist online möglich unter: www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

