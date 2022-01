Mit der Schule verschwindet ein Stück Geschichte in Marktoberdorf

Über 100 Jahre lang lernten die Kinder an der Grundschule St. Martin. Nach und nach wird das Haus abgerissen. Doch das Leben kehrt in einigen Jahren zurück.

Unermüdlich und vor allem unerbittlich frisst sich der Bagger voran. Er lässt mitten in Marktoberdorf die Grundschule St. Martin Geschichte werden.

Lernen, was in Marktoberdorf Spannendes geschah

Was bleibt, sind jede Menge Erinnerungen. An die ersten Versuche im Lesen, Schreiben, Rechnen, an die Wandertage zum Pestfriedhof, an den Sport in der Turnhalle und daran, dass die Kinder Spannendes über Marktoberdorf und das Allgäu erfuhren, vor Eltern Theater spielten und sangen, häkelten und töpferten. Die Klosterschwestern, die auch sie unterrichteten, sind längst fortgezogen, das Gebäude beinahe komplett aus dem Stadtbild verschwunden. Doch manchmal gibt es auch weniger Schönes, das, als Anekdote erzählt, dann doch wieder etwas Amüsantes in sich trägt.

Und nun? Der Abriss ermöglicht einen Neuanfang. Die Vorfreude auf die neue Schule, die in wenigen Jahren fertig sein soll, und auf eine neue Kindergeneration steigt.

