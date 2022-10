Mit dieser Maßnahme will Unterthingau die Stromkosten um 50 Prozent senken

Die Kläranlage und das Asylbewerberheim in Unterthingau verbrauchen sehr viel Energie. Die Marktgemeinde setzt daher auf Eigenerzeugung. Das ist der Plan.

30.10.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die sehr energieintensive Kläranlage und das daneben liegende Asylbewerberheim in Unterthingau sollen auf mehr Eigenstromerzeugung umgerüstet werden. Dafür hat die Marktgemeinde die Firma Varista GmbH mit einer Photovoltaik (PV)-Anlagenplanung für diese Gebäude beauftragt. In der jüngsten Sitzung des Marktrats stellten nun Geschäftsführer Walter Fleschhutz und Christoph Rodi die Firma Varista und die inzwischen durchgeführten Planungen vor.

Unterthingau könnte fast die Hälfte der Energie selbst erzeugen

Bei einer maximalen Dachbelegung von Asylbewerberheim und Kläranlage und einer zusätzlichen Freiflächenanlage an der Kläranlage könnte über 45 Prozent des Stromverbrauchs des Asylbewerberheims von der PV-Anlage abgedeckt werden. Bei der Kläranlage wären es über 40 Prozent. Die geschätzten Gesamtkosten für die Dach- und Freiflächenanlage liegen bei etwa 125.500 Euro. Den Berechnungen der Fachleute zufolge wären die Investitionskosten in 11,4 Jahren wieder erwirtschaftet. Nach ihrer Aussage könnten mit der PV-Anlage etwa 50 Prozent der Stromkosten eingespart werden. Um bei der Kläranlage komplett stromautark zu werden, schlugen sie noch vor, auf Flächen, die landwirtschaftlich wenig zu nutzen sind, eine weitere PV-Freianlage zu errichten und eventuell auch die Bürger miteinzubeziehen.

Auf die Dächer des Asylbewerberheims in Unterthingau und der Kläranlage sollen PV-Anlagen kommen. Bild: Uwe Anspach/dpa (Symbolfoto)

Aus dem Gremium kam der Vorschlag, beim Asylbewerberheim statt der kostenintensiveren Dachflächenanlage eine Freiflächenanlage zu bauen. Der Platz wäre vorhanden. Auch weitere Anregungen wurden vorgebracht. Fachleuten sollen die Vorschläge nun prüfen und das Ergebnis nochmals im Unterthingauer Marktrat vorstellen.

Antrag auf Spielstraße in Unterthingau abgelehnt

Aufgrund eines Antrags zur Verkehrsberuhigung der Reichenbachstraße in Unterthingau wurde dort im September für drei Wochen mit einem mobilen Messgerät die gefahrene Geschwindigkeit gemessen. Es sind dort 30 Kilometer pro Stunde vorgeschrieben. Die Messungen haben ergeben, dass kein Einschreiten notwendig ist. Auch ein weiterer Ortstermin mit einem Vertreter der Polizeistation Marktoberdorf hat keinen weiteren Handlungsbedarf ergeben. Bei der Abstimmung über den Antrag wurde nun mit einer Gegenstimme beschlossen, die von den Antragstellern benannten Maßnahmen wie Einrichtung einer Spielstraße oder das Anbringen von Pollern nicht umzusetzen.

Neues Gebäude wird an Heizung des Schlosses Unterthingau angeschlossen

In nicht öffentlicher Sitzung hatte der Marktrat mehrheitlich beschlossen, das neue Mehrzweckgebäude an das bestehende Heizungssystem des Schlosses anzuschließen. Wie Bürgermeister Dolp nun mitteilte, hat das Ingenieurbüro nochmals darauf hingewiesen, dass diese Heizung ohne Aufrüstung bei sehr niedrigen Außentemperaturen nicht ausreichen könnte. Nach kurzer Diskussion beschloss das Gremium trotzdem, das Mehrzweckgebäude ohne Aufrüstung an das bestehende Heizungssystem des Schlosses anzuschließen. Die Bedenken des Ingenieurbüros wurden zur Kenntnis genommen.

Lesen Sie auch

Gemeinderat Gestratz sagt "Nein" zu Solarpark Erneuerbare Energien

Der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten samt Tiefgarage in Reinhardsried wurde allseits begrüßt, obwohl diese Gebäudegröße für den Ortsteil ein Novum darstellt. Denn der Wohnungsbedarf sei groß, wurde festgehalten. Außerdem diene der Bau der angestrebten innerörtlichen Bauverdichtung.

Lesen Sie auch:

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf lesen Sie hier