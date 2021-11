Mit Drogen auf Roller unterwegs: Polizei erwischt jungen Mann in Marktoberdorf

22-Jähriger gerät in Marktoberdorf in eine Polizeikontrolle. Da der junge Mann ein drogentypisches Verhalten zeigt, schauen die Beamten genauer hin.

11.11.2021 | Stand: 16:04 Uhr

Die Polizei hat am Mittwochabend einen jungen Mann erwischt, der unter Einfluss von Drogen mit dem Roller unterwegs war. Laut Polizei geriet der 22-Jährige auf der Johann-Georg-Fendt-Straße in eine Kontrolle. Da er drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem in einer Zigarettenschachtel mehrere Joints. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Fahrverbot.