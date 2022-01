Der Betrüger erzählte dem Mann aus Marktoberdorf, er hätte bei einem Gewinnspiel Geld gewonnen. Er müsse jedoch eine Gebühr bezahlen. Was dann passierte.

19.01.2022 | Stand: 16:50 Uhr

Ein 64-jähriger Marktoberdorfer ist am Dienstag um 1000 Euro betrogen worden. Der Mann hatte laut Polizei mehrere Anrufe erhalten, in denen ihm mitgeteilt wurde, dass er bei einem Gewinnspiel Geld gewonnen hätte. Diesen Gewinn könne er aber nur entgegennehmen, wenn er eine Bearbeitungsgebühr via Google-Play-Karten vorab begleichen würde. Auf diese Betrugsmasche fiel der Mann herein. Er erwarb in einem Geschäft die Karten und übermittelte die Codes telefonisch an den oder die unbekannten Täter.