Mit Kerzen gegen die Spaltung der Gesellschaft: "Es ist nicht die Impfung, die spaltet"

100 Menschen versammeln sich in Marktoberdorf, um ein Zeichen für die Gemeinschaft zu setzen. Eine Impfung ist der einzig richtige Weg, sagt Autorin Stefanie Gronostay.

20.12.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Es ist schon ironisch, dass am Sonntagabend in Marktoberdorf hauptsächlich Ungeimpfte ein Zeichen gegen die Spaltung der Gesellschaft setzen wollen. Die Teilnehmer haben ein Herz aus Kerzen auf dem Marktplatz aufgestellt: weiße für Ungeimpfte, rote für Geimpfte. Nur vereinzelte Lichter sind an diesem Abend rot.

Bei der Versammlung definiert sich die Gruppe über den Impfstatus. Dabei ist es nicht die Impfung, die spaltet – im Gegenteil: Sie ist der einzige Weg, wie die Gesellschaft wieder näher zusammenrücken kann.

Zahl der Corona-Toten im Landkreis Ostallgäu steigt

In der vergangenen Woche sind zwölf Menschen im Landkreis an und mit Corona gestorben, im vergangenen Monat 49. Landrätin Maria Rita Zinnecker bestätigte vor zwei Wochen: Alle Corona-Patienten auf den Intensivstationen waren ungeimpft. Wer also ein Zeichen gegen die Spaltung setzen möchte, sollte sich impfen lassen. Auch in den sozialen Medien stößt die Aktion auf Kritik – und das zurecht. Während oben in der St. Martins-kirche das Weihnachtskonzert der Lions ohne Publikum stattfindet, versammeln sich unten auf dem Marktplatz über 100 Leute – viele ohne Maske. Eine Nutzerin bringt es auf Facebook auf den Punkt: „Geht impfen. Dann braucht es so was nicht.“