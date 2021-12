Mit „Kompass“ auf Job-Kurs im Ostallgäu

Seit etwas mehr als einem Jahr vermittelt das Marktoberdorfer Büro „Kompass“ der Lebenshilfe Ostallgäu Menschen mit Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt.

06.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die gelernte Beiköchin (41), die schwerbehindert ist, war lange im Bereich Hauswirtschaft der Wertachtalwerkstätten tätig. Sie wollte raus aus der Werkstätte, rein in einen „normalen“ Betrieb. „Was schien näher zu liegen als ein Praktikum in einer Seniorenheimsküche?“, fragt Uwe Zimmermann. Bald wurden er und sein Chef Kim Lukas vom Beratungsbüro „Kompass – betriebliche Inklusion“ in Marktoberdorf eines Besseren belehrt. Denn vier Wochen lang musste Zimmermann der Ostallgäuerin im Praktikum quasi die Händchen halten. Tag für Tag. „Eine Küche, in der es immer laut, immer hektisch ist, war für sie einfach nicht das Richtige“, sagt er.