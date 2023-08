Mit Superstars auf Tuchfühlung: Die New York Voices kommen nach Marktoberdorf

Die New York Voices kommen zum International Vocal Jazz Camp an die Musikakademie nach Marktoberdorf. Die Star-Sänger arbeiten dort mit jungen Jazzern.

Sie sind Grammy-Gewinner, gehören zu den besten Vokalensembles weltweit und sind echte Jazz-Größen. Die Rede ist von den „New York Voices“. Die Gruppe kommt nach zwei Jahren wieder an die Bayerische Musikakademie nach Marktoberdorf zur dritten Auflage des International Vocal Jazz Camp. Sängerinnen und Sänger haben dort die Chance, nicht nur mit Superstars auf Tuchfühlung zu gehen, sondern auch von ihnen zu lernen. Kim Nazarian, Lauren Kinhan, Darmon Meader und Peter Eldridge arbeiten sechs Tage mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt zusammen. Aber bevor an der Musikakademie wieder gejazzt, gesungen und gegroovt wird, steht erst einmal ein anderes musikalischen Highlight an: Die New York Voices geben am Sonntag, 20. August, um 20 Uhr zusammen mit dem Landes-Jugendjazzorchester Bayern ein Eröffnungskonzert. Und Fans wissen: Die Auftritte der Gruppe haben es in sich.

So kamen das International Vocal Jazz Camp nach Marktoberdorf

2019 feierte das International Vocal Jazz Camp an der Marktoberdorfer Musikakademie Premiere. Die Jazzsängerin Anne Czichowsky hatte den New York Voices Marktoberdorf empfohlen, nachdem dieses Jazz Camp in den Vorjahren zwei Mal in Slowenien stattgefunden hatte. Das Format sprach sich wie ein Lauffeuer in der internationalen Chorwelt herum. Ein Workshop mit den New York Voices, 2019 auch noch der einzige, den die renommierten Stars in ganz Europa anboten: Das Camp war innerhalb weniger Tage ausgebucht, die Warteliste war lang. 2020 musste der Workshop wegen Corona online stattfinden. Im vergangenen Jahr musste das Camp auf 2022 verschoben werden. „Doch nun sind wir wieder zur Normalität zurückgekehrt“, freut sich Organisatorin Claudia Bestler vom Jazzbüro Bayern.

In der Bayerischen Musikakademie in Marktoberdorf ist die Normalität zurückgekehrt

52 Sängerinnen und Sänger kommen vom 20. bis zum 26. August an die Musikakademie nach Marktoberdorf. „Es kommen sogar Teilnehmer extra aus den USA“, sagt Bestler. Gearbeitet wird sowohl im Ensembleunterricht als auch in Einzelcoachings und speziell angelegten Wahl-Kursen rund um die Kunst und Performance des Jazzgesangs. Das Camp wird mit einem besonderen Konzert eröffnet. Die New York Voices treten am 20. August um 20 Uhr zusammen mit einer Combo des LJJBs unter der Leitung von Harald Rüschenbaum auf. Das Publikum kann sich auf Lieblingsstücke der New York Voices aus ihrer über 30-jährigen Bandgeschichte freuen, einzigartige Arrangements bekannter Pop-Klassiker und eigene Kompositionen der Ausnahmekünstler. Tickets für das Konzert in Marktoberdorf gibt es nur online unter ljjb.de/tickets

Am Freitag, 25. August laden zudem die Teilnehmenden des International Vocal Jazz Camp zu einem Konzert in die Bayerische Musikakademie Marktoberdorf und präsentieren die Ergebnisse des Camps. Beginn ist um 19.30 Uhr, Eintritt frei.