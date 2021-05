Mitmachaktion in Marktoberdorf: Christen basteln Tauben und hängen sie in die evangelische Kirche

Jeder, der will, kann bei einer originellen Mitmachaktion der evangelischen Johanneskirche in Marktoberdorf mitbasteln. Ihr Ziel: Ein Altarraum voller Tauben.

18.05.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Da auch das kommende Pfingstfest noch ganz im Zeichen der Coronakrise steht, geht die evangelische Johanneskirche in Marktoberdorf weitere kreative Wege in ihrem Gemeindeleben. Getreu dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ hatten die Marktoberdorfer Pfarrerin Stefanie Mangold und einige Kirchenvorsteher und -Vorsteherinnen die Idee, dass der Altarraum der Johanneskirche zum Pfingstfest mit vielen selbst gebastelten Tauben gestaltet werden soll. Alle Christen sind eingeladen, bei dieser Gemeinschaftsaktion mitzumachen. Dazu ist auf der Homepage der Marktoberdorfer Gemeinde die Vorlage einer Taube zu finden.

Die Tauben kann man bunt bemalen und mit Gebetsanliegen beschriften

Sie kann ausgedruckt, mit Karton oder Ähnlichem verstärkt und nach Belieben gestaltet werden. So kann sie beispielsweise bunt bemalt oder mit Gebetsanliegen, Segenswünschen oder Bibelversen versehen werden. Danach noch einen Faden zum Aufhängen anbringen, dann kann die Taube am Donnerstag, Freitag und Samstag (20. bis 22. Mai) in der Johanneskirche in Marktoberdorf an die dafür vorbereiteten Zweige gehängt werden.

Denn die Taube ist im Christentum ein bekanntes Symbol für die Kraft des Heiligen Geistes und für die Liebe. Dass der Heilige Geist Kraft gibt, das sollen Christen und Christinnen auch in den Pfingstgottesdiensten in Marktoberdorf erleben, die mit dem bereits bewährten Corona-Konzept in Präsenz stattfinden werden.

Was die Marktoberdorfer Johannesgemeinde noch vorbereitet hat

Für die ersten 50 Tauben steht im Foyer der Kirche ab Donnerstag, 20. Mai, eine süße Überraschung bereit. Kinder können sich bei dieser Gelegenheit auch wieder die beliebten KiGo-to-go-Tüten abholen, die das Kindergottesdienstteam vorbereitet hat. Die Kirchengemeinde freut sich schon jetzt auf eine rege Beteiligung an der Aktion.