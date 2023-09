Mobilé Marktoberdorf feiert 40-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür

In der Kunst- und Theaterschule in Marktoberdorf finden zum Tag der offenen Tür Schnupperkurse, Spiel- und Kreativstationen und Vorführungen statt.

09.09.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Am 19. September 1983 öffnete das Mobilé in Marktoberdorf zum ersten Mal seine Türen. Besser als mit einem Tag der offenen Tür könnte man dieses Jubiläum nicht begehen, finden die Verantwortlichen. Deshalb lädt das Mobilé für Sonntag, 17. September, alle Interessierten und Neugierigen dazu ein, die Kunstschule und Kleinkunstbühne kennenzulernen.

Am Vormittag gibt es die Möglichkeit, in Mobilé-Kurse hineinzuschnuppern. Diese dauern circa 20 Minuten und geben Einblicke in den Unterricht. Im Anschluss daran ist Gelegenheit, den Lehrerinnen und Lehrern Fragen zu stellen. Voranmeldungen sind nicht nötig, auch Spontanentschlossene sind eingeladen.

Die Kurse beim Tag der offenen Tür im Mobilé Marktoberdorf im Überblick: