Mobilé Marktoberdorf: So hat alles angefangen

Im ausverkauften Modeon feiert das Mobilé Marktoberdorf Jubiläum. Es geht auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Das war bei der Show alles geboten.

24.10.2023 | Stand: 04:00 Uhr

40 Jahre Mobilé Marktoberdorf: Was das genau bedeutet, wird Besuchern spätestens am Freitagabend im restlos ausverkauften Modeon klar. Die Publikumsränge sind voll. Sie sind alle gekommen, Alt und Jung, aus Marktoberdorf und von weit her, um ihr Mobilé zu feiern. Mittendrin: Gründerin Monika Schubert, die vorher selbst nicht wusste, was genau auf der Bühne gespielt wird. Für sie stand jedoch im Vorhinein fest: "Es wird ein sehr emotionaler Abend". Und damit sollte sie recht behalten.

