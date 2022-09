Mobile Marktoberdorf startet in die neue Saison: Das steht auf dem Programm

Nicht nur auf der Bühne der Marktoberdorfer Theaterschule geht es die kommenden Monate rund: Auch in Sachen Kunst und Kultur ist eine Menge geboten.

19.09.2022 | Stand: 15:35 Uhr

Die Theaterschule und Kleinkunstbühne Mobilé in Marktoberdorf ist nach der Sommerpause in eine neue Spielzeit gestartet. Es ist ein buntes Programm geboten:

In dem Kurs „Klassische Pantomime“ schlüpfen Kinder ab acht Jahren in das Theaterspiel ohne Worte. Mit Monika Schubert lernen sie die Körpertechnik und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Auch die Kurse „Tanzkunst“ und „Familientanz“ bei Astrid Tiedemann entführen Kinder und Familien in fantastische Welten voller Bewegung. Ein körperbewusstes Bewegungstraining startet auch wieder bei Stefan Sauter im Kurs „Body Confidence“ für alle ab 16 Jahren.

Theaterpremiere in Marktoberdorf steht an

Auch in Sachen Theater ist einiges geboten: Gleich in der ersten Woche, am Freitag, 23. September, steht die erste Premiere an. Mit „Bezahlt wird nicht“ findet bereits die zweite Zusammenarbeit mit der Atelier Werkstatt Marktoberdorf statt, wo das Stück stattfindet. Das Bühnenbild wurde wieder von Franziska Singer und Annina Meier konzipiert. Bereits am Freitag, 7. Oktober, kommt mit „Top Dogs“ die nächste Theater-Satire auf die Bühne. Das „dienstälteste Jugendensemble“ nimmt die Perspektive entlassener Topmanager und - managerinnen ein und muss sich in einem skurrilen „Outplacement-Center“ zurechtfinden.

Christoph Thoma stellt sein Buch vor

Am 16. Oktober eröffnet Christoph Thoma die Lesebühne und stellt sein Buch „Heimweh - Fernweh - Erlebnisse eines niederbayerischen Nestflüchters“ vor. Begleitet wird er dabei von der Marktoberdorfer Stubenmusik.

Am 18. November feiert das Jugendstück „Feuerzunda“ Premiere. Eine Geschichte im Spannungsfeld zwischen Freundschaft und Ausgrenzung. Das Wochenende vom 25. bis 27. November steht im Zeichen Heimt: Regisseurin Crescentia Dünßer leitet zum intuitiven Schreiben an. Menschen ab 16 Jahren sind dazu eingeladen, sich dem Begriff Heimat zu nähern. Die vorerst letzte Veranstaltung des Jahres findet am 4. Dezember statt: Eine Adventsmatinee mit Geschichten aus dem Mobilé und Gesang aus dem „Sing! Gesangsstudio Allgäu“.

Alle Termine sind zu finden unter www.mobile-marktoberdorf.de