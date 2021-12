Die Gemeinde Ruderatshofen will den Standort des Mobilfunkmasts verlegen. Dort sei die Strahlenbelastung für die Mitarbeitenden im Gewerbegebiet nicht zu hoch.

Die Deutsche Funkturm, eine 100-Prozent-Tochter der Telekom, will am Standort im B12-nahen Ruderatshofener Gewerbepark „Am Fürgen“ festhalten. Dort soll nach ihrem Willen ein 20 Meter hoher Sendemast errichtet werden. Ins gesetzlich vorgesehene Dialogverfahren will sie nicht eintreten. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt.