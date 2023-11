Musik und Magie: Das ist bei der Modeon-Gala 2024 in Marktoberdorf geboten

Die Stadt Marktoberdorf lädt wieder zur langen Tanz- und Shownacht. Dieses Jahr steht nicht nur Musik, sondern auch Magie auf dem Programm.

16.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Es ist wieder soweit: Die Stadt Marktoberdorf lädt zur langen Tanz- und Shownacht ins Modeon Marktoberdorf ein. Es ist Modeon-Gala. Sie findet am Samstag, 20. Januar 2024, um 20 Uhr statt. Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltung beginnt am 4. Dezember. Schnell sein lohnt sich. Denn die Modeon-Gala gehört zu den Highlights des Jahresprogramms und ist bei den Besucherinnen und Besuchern sehr beliebt, wie sich in den vergangenen Jahren zeigte.

Es ist bereits das 39. Mal, dass die Stadt Marktoberdorf die Modeon-Gala auf die Beine. Sie ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des städtischen Veranstaltungskalenders. Wegen Corona musste die Modeon-Gala zwei Jahre in Folge ausfallen. Im Januar 2023 konnte sie nach der Corona-Zwangspause erstmals wieder stattfinden - mit großem Erfolg.

„Die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen. Wir hatten über 500 Besucher“, zog damals Martin Vogler, der Leiter des städtischen Kulturamtes, eine äußerst positive Bilanz. Selbst um halb zwei Uhr nachts schwangen noch viele Besucherinnen und Besucher zu Evergreens, Schlagern, Party- sowie Standard- und Lateinmusik das Tanzbein.

Das steht 2024 bei der Modeon-Gala auf dem Programm

Auch dieses Mal ist wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Unter anderem spielt die Eventband "PremiumStyle" im Modeon auf. Das Ensemble mit Charme und Klasse steht für exakte und tempo-sichere Standard- und Latein-Tanzmusik. Mit ihrem internationalen und top aktuellen Musikrepertoire und ihrer jahrelangen Bühnenerfahrung zaubert die Band bei allen Gästen ein Lächeln ins Gesicht, verspricht die Ankündigung.

Zum Showprogramm gehört auch der Zauberkünstler Peter Valance. Seit über 20 Jahren begeistert der Zauberer und Illusionist mit seinen Shows, die nicht nur vor Magie, sondern auch vor Illusion und Comedy sprühen. Der Magier blickt auf Tausende von Zaubershowprogrammen zurück.

Valance entwickelte schon in frühester Kindheit seine Leidenschaft für die Magie. Im Sparkassenstüberl sorgen Max Kinker und Reinhold Ohmayer mit einem bunten Programm von Jazz über Chanson bis hin zu Rock und Pop für Stimmung und beste Unterhaltung.

Hier gibt's für die Modeon-Gala Tickets

Kartenbestellungen (maximal 12 Karten pro Person) sind ab Montag, 4. Dezember, 8 Uhr, persönlich oder telefonisch unter der Nummer 08342 4008-40 in der Kulturverwaltung der Stadt Marktoberdorf möglich. Die Karten kosten 37,50 Euro (Kategorie 1, Saal) beziehungsweise 32,50 Euro (Kategorie 2, Foyer). Weitere Informationen zur Modeon-Gala gibt es im Internet unter www.modeon.de/aktuelles