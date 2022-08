Das große Freischießen in Obergünzburg hat begonnen - hier die besten Bilder

Mit größerer Freude denn je feiern die Obergünzburger beim Freischießen nach zwei Jahren Coronapause die Eröffnung ihrer 5. Jahreszeit. Hier die besten Bilder.

28.08.2022 | Stand: 13:32 Uhr

Mit den Fingern in den Ohren steht eine große Menschenmenge in Lederhosen und Dirndl auf dem Marktplatz. Und doch zuckt jeder zusammen, als die Böllerschützen traditionell mit ohrenbetäubenden Schüssen das 98. Freischießen in Obergünzburg einleiten. „Die hatten wohl zu viel Pulver übrig“, scherzt Bürgermeister Leveringhaus am Freitag in seiner Eröffnungsrede. Und er hat Recht. Zwei Jahre lang musste das Fest pandemiebedingt ausfallen. Nun endlich ist es so weit: Es darf endlich wieder richtig gefeiert werden – und natürlich geschossen.

