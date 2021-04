Motorradfahrer bei Aufprall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Bernbeuren schwer verletzt. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde angeordnet.

Zwischen Bernbeuren und Burggen ist am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall passiert, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Laut Polizei fuhr eine Fahrzeugkolonne auf der Kreisstraße WM3 in Richtung Burggen, als ein Autofahrer von der Kreisstraße nach links abbiegen wollte. Gleichzeitig setzte ein 60-Jähriger mit seinem Motorrad zum Überholen an und übersah dabei offensichtlich den abbiegenden Pkw. (Lesen Sie auch: Motorradfahrer will Auto in Börwang überholen, wird abgedrängt und stürzt)

Motorradfahrer prallt frontal gegen Auto

Der Motorradfahrer prallte frontal in die Fahrerseite des Autos. Durch den Aufprall erlitt er schwerste Verletzungen und wurde in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde angeordnet.

