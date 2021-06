Motorradfahrer stürzt bei Untrasried nach Fahrfehler

34-Jähriger fuhr mit seiner Maschine in eine Rechtskurve, als er die Kontrolle verlor. Was dann passierte.

12.06.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist ein 34-jähriger Unterallgäuer mit seinem Motorrad bei Untrasried nach einem Fahrfehler gestürzt und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann war laut Polizei mit seiner Maschine von Hopferbach in Richtung Untrasried unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Sturz. Der Fahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.