Bei Obergünzburg ist ein 52-Jähriger mit dem Motorrad von der Straße abgekommen und gestürzt. Schwer verletzt brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Klinikum.

26.08.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Ein 52-Jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Ortsverbindungstraße zwischen Obergünzburg und Berg in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf stürzte er und verletzte sich schwer. (Lesen Sie dazu auch: Motorradfahrer (66) bei Unfall in Ebersbach schwer verletzt)

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber brachte denn Mann ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Totalschaden.

