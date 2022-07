Mount Everest im Fokus: Top-Bergsteiger-Paar über Licht und Schatten am höchsten Berg der Welt

Alix von Melle und Luis Stitzinger haben etliche Achttausender bestiegen. Warum der Everest im Fokus der Top-Bergsteiger aus dem Ostallgäu steht.

07.07.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Der Alpenverein Marktoberdorf wird 100 Jahre alt und lädt am Freitag, 8. Juli, 20 Uhr, zu einem Multivisionsabend mit einem Vortrag von Alix von Melle und Luis Stitzinger in die Filmburg Marktoberdorf ein. K2, Manaslu, Nanga Parbat, Gashebrum sind die klangvollen Namen der Berge, die die beiden Alpinisten des Öfteren bestiegen haben. Sie sind derzeit wohl das renommierteste Paar, das mehrfach im Himalaya unterwegs war und ist. Alix gilt mit sieben, ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen Achttausender als erfolgreichste Höhenbergsteigerin, Luis zählt mit seinen spektakulären Skibefahrungen an den höchsten Bergen der Welt zu den leistungsstärksten „Big Mountain Skiers“ der internationalen Szene.

Ostallgäuer Bergsteiger über den Tourismus am Dach der Welt

In Ihrem Vortrag beleuchten von Melle und Stitzinger die Licht- und Schattenseiten des Expeditionstourismus am höchsten Berg der Welt. Nach einer der todbringendsten Saisonen im Frühjahr 2019 am Everest, in dem sich das mediale Interesse förmlich überschlug, wurde weltweit scharfe Kritik an der Bergsteigerpraxis geübt. Aber auch Befürworter traten vehement auf und sagten, dass in den Medien nicht die Realität dargestellt werde. Am Jubiläumsabend werden andere Aspekte, Bilder und Fakten zu hören und zu sehen sein. Weitere Infos und Platzreservierung unter: www.alpenverein-marktoberdorf.de

