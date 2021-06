Mountainbiker radelt nonstop 500 Kilometer in 24 Stunden

Melchior Müller bricht seinen eigenen Rekord und fährt in weniger als 24 Stunden 500 Kilometer mit dem Rad. Dabei sammelt er Spenden für Kinder.

26.06.2021 | Stand: 10:32 Uhr

Melchior Müller vom Günzacher RC Allgäu ist in weniger als 24 Stunden 500 Kilometer geradelt – und das für einen guten Zweck. Mit dieser Leistung brach der Mountainbiker seinen persönlichen Rekord und fuhr eine Spendensumme von bisher 10 238 Euro ein.

Ziel der Spendenaktion ist, Einrichtungen für Kinder zu unterstützen. Die Hälfte der Einnahmen geht an überregionale Kindereinrichtungen. Die andere Hälfte will der dem Kinderhospiz in Nicolaus in Bad Grönenbach und der Heilpädagonische Kindertagesstätte in Eckarts bei Immenstadt zukommen lassen.

Spendenaktion: Mitradler bieten dem Buxheimer Windschatten

Mit dem Startschuss des Buxheimer Bürgermeisters ging die „Nacht der Revanche“, wie Müller die Aktion nennt, los. Bei sehr böigem Gegenwind auf offenen Passagen, sei Müller über jeden Mitradler froh gewesen, der ihm Windschatten bot. So erreichte er eine Geschwindigkeit von 22,2 Stundenkilometern. Mindestens so schnell musste Müller fahren, um die 500 Kilometer in weniger als 24 Stunden zu schaffen.

In der Nacht habe mit Magenproblemen gekämpft und musste so einige Zeit mit wenig Energie auskommen, sagt Müller. Am Morgen stellte er auf Trinknahrung um und seine Durchschnittsgeschwindigkeit stieg wieder an. Wegen eines Defekts an seinem Rad wechselte Müller kurzzeitig auf sein Ersatzrad. Dabei stellte er fest: Laut Livetracking war er acht Kilometer weniger geradelt, als sein Tacho anzeigte. Um sein Ziel trotzdem zu erreichen, musste also schneller fahren.

Musikkapelle Buxheim, Freunde und Familie empfangen den Mountainbiker im Ziel

Die folgenden zwei Stunden radelte er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 26 Stundenkilometern und holte die fehlenden Kilometer auf. Auch hier boten ihm Mitradler Windschatten. Zum Schluss war Müller doch schneller als gedacht, konnte sich auf den letzten fünf Kilometern entspannen und gemütlich ins Ziel fahren. Genau 23 Stunden, 44 Minuten und 32 Sekunden brauchte Müller für die 500 Kilometer. Im Ziel begrüßten ihn Familie, Freunde und die Musikkapelle Buxheim.

Lesen Sie auch

Benefizaktion: 55-Jähriger strampelt sich für bedürftige Kinder ab Buxheim

„Die ,Nacht der Revanche‘ ist für mich aus sportlicher Sicht superklasse gelaufen“, sagt Müller. „Ein tolles Team, tolles Wetter, Sportsfreunde, gespannte Zuschauer, spontane Helfer, tolle Mitradler und viele viele Spenden.“

Gespendet werden kann noch bis einschließlich 30. Juni unter www.radelnundhelfen.de